MC Cabelinho cancelou a apresentação que faria no Criança Esperança nesta segunda-feira (7). O ator de 'Vai na Fé' usou as redes sociais para explicar o ocorrido.

Através de um comunicado, foi avisado que o cantor foi diagnosticado com uma crise de labirintite. O artista está bem e logo deve retomar os compromissos.





"Informamos o cancelamento da participação do MC Cabelinho no Criança Esperança 2023. O artista enfrentou uma crise de labirintite e, seguindo orientações médicas, não poderá se apresentar na noite desta segunda-feira (7)", disseram.

Na sequência, a equipe atualizou o estado de saúde de Cabelinho e chamaram os fãs para engajarem na ação solidária da TV Globo. "Ele convida a todos para fazerem suas doações e assistirem ao especial do projeto que ajuda milhares de crianças e jovens em todo o país. Reforçamos que o cantor está bem, segue em tratamento e em breve retornará às suas atividades", concluíram.

