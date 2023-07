Reprodução Monica Iozzi





A Globo optou por retirar a atriz Mônica Iozzi do elenco da novela "Elas por Elas", próxima trama das seis da emissora carioca. Em um desabafo feito na tarde desta sexta-feira (28), Iozzi se mostrou triste com a situação.



Segundo Mônica Iozzi, a decisão foi tomada para que ela cuide da saúde. "Sempre fui muito transparente com vocês. Estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela Elas por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes", lamentou.

A atriz afirmou que houve uma conversa com a emissora e ressaltou que a relação com a Globo segue ótima. "Hoje, em conversa com a Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a melhor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total a minha saúde, ao meu bem-estar. A minha relação com a TV Globo segue ótima, firme e forte. Assim que essa tempestade passar, eu volto em algum novo projeto", completou.

Mônica Iozzi também disse que ficou triste por não conseguir repetir a parceria com a diretora Amora Mautner, com quem trabalhou em "A Dona do Pedaço", em 2015.