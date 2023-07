Reprodução/Record - 15.07.2023 Thiago Servo e Gyselle Soares em 'A Grande Conquista'





Thiago Servo, campeão da primeira edição do reality "A Grande Conquista", sabe o que quer após vencer a disputa da Record na quinta-feira (20). Porém, o cantor também sabe o que não quer: um relacionamento com a ex-BBB e ex-A Grande Conquista Gyselle Soares.

Interesse romântico de Gyselle, Servo prefere que a relação fique só na amizade. "Meu relacionamento com a Gyselle (risos)? Amizade, né?! Expliquei para ela que tem uma ex-namorada minha grávida. Meu filho nasce agora, dia 8 de agosto. E eu queria conversar com ela primeiro. Por mais que a gente esteja separado, não queria tomar nenhuma atitude antes de falar com ela, dar a oportunidade de ver o que ela acha, o que é o melhor para o nosso filho, isso é o mais importante. Aí, depois, vou pensar na minha vida pessoal. Primeiro, vou pensar no meu filho e no que é melhor para ele", disse Servo.





Porém, o campeão de A Grande Conquista não descarta reviravoltas. "Mas, com certeza, a Gyselle é uma mulher linda, apaixonante, cheia de vida. E uma das coisas que acho mais sexy e interessante em uma mulher é o companheirismo e ela foi minha companheira durante todo o jogo, então.... A gente nunca sabe, né?", ponderou.

Servo também comentou o que vai fazer com o prêmio do reality. "Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez, ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento, ou casa", explicou.