Reprodução - Twitter - 21.7.2023 Thiago Servo campeão de A Grande Conquista





A primeira temporada de "A Grande Conquista", reality da Record TV, terminou nesta quinta-feira (20), com o cantor Thiago Servo como campeão. O ex-A Fazenda voltou para a emissora do bispo, desbancou a affair Gyselle Soares e levou o título inédito, com 35,60% dos votos.



Gabriel Roza, ex de Bia Miranda, ficou em segundo lugar, com 24,86%. A ex-BBB Natália Deodato ocupou a terceira colocação, com 21,59% dos votos, e Gyselle foi a menos votada da final, com 17,95%.





Servo e Gyselle viveram um quase romance no confinamento na "mansão". A ex-BBB declarou interesse por Servo que, inicialmente, avisou que teria uma pessoa fora do reality. No entanto, os dois se aproximaram e Servo chegou a questionar se o beijo de Gyselle seria bom.

Durante a comemoração, Servo pegou o microfone de Mariana Rios para fazer um desabafo. "Deus é fiel! Deus é justo, acreditem em Deus", disse o cantor.