Relação com Gyselle

Thiago Servo se aproximou de Gyselle Soares após a eliminação de Erick e deu abertura para aumentar a intimidade com a ex-BBB, que disse estar "apaixonada" por ele em um momento do reality. Apesar de desviar do romance com a atriz, o cantor demorou para expor que não se envolveria com ela por respeito a outra pessoa fora do programa. No meio tempo, ele continuou fazendo comentários sugestivos a ela, como ao questionar se o beijo dela "é gostoso".