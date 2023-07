Tensão nas 'Super Manhãs'

A Globo completou um ano desde a implementação das "Super Manhãs" em julho, diante de um clima tenso com o público. O aniversário do marco na emissora foi comemorado com críticas à relação de Patrícia Poeta e Manoel Soares no programa, a consequente saída do apresentador da empresa e as férias da apresentadora, que não se despediu do "parceiro". O canal não deu uma resposta diretas aos comentários negativos, ignorando a reprovação do público com a atração e apostando em novas apresentadoras durante a ausência de Poeta.