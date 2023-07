Reprodução/Instagram Fátima Bernardes ganha novo programa no GNT

Fátima Bernardes vai estrear um novo programa, desta vez, no GNT. A atração está prevista para o segundo semestre deste ano.

O programa conta com dez episódios e vai reunir, a cada dia, duas personalidades de destaque que enfrentam desafios semelhantes.





Com uma conversa informal, os convidados vão dividir relatos, trocando experiências, dores, erros, acertos e recomeços que se esbarram, se assemelham e, em certa medida, se complementam.

"Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração - com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto", comentou Fátima.

Mesmo com o novo programa, Fátima Bernardes segue no comando do 'The Voice Kids' e do 'The Voice Brasil' na TV Globo.

