Divulgação/Globo Fernando Fernandes comandará a nova temporada do No Limite

A edição de 2023 do reality show No Limite Amazônia reserva uma surpresa para os fãs. Nesta sexta-feira, 30/6, durante o programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga revelou que a nova temporada contará com 15 participantes, sendo quatro deles famosos.

Essa é a primeira vez que o programa aposta na combinação de competidores anônimos e celebridades. Ao longo da edição, os participantes enfrentarão desafios para garantir alimentação, itens essenciais de sobrevivência e, acima de tudo, imunidade para evitar a eliminação.





A competição terá início com as 15 pessoas divididas em duas equipes, batizadas com os nomes de frutos típicos da região: Jenipapo e Urucum.

A estreia está prevista para o dia 18/7, e os espectadores podem esperar por momentos intensos de superação, estratégias e confrontos emocionantes nessa experiência desafiadora na Amazônia.





