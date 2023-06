Janielly Nogueira

A irmã de Gil do Vigor também entrou no reality com expectativas de dar continuidade à popularidade do irmão no "BBB 21". Porém, a estudante de Direito se perdeu no jogo ao tentar manter a amizade com Gabriel Roza, mesmo diante de "brincadeiras" ofensivas que o ex-noivo de Bia Miranda fez com ela no reality. O resultado foi a eliminação para o próprio Gabriel na noite desta quinta-feira (29).