Luisa Sonza gerou rumores nos bastidores

Em 2019, surgiram rumores de que Luísa Sonza estava causando problemas nos bastidores do Dança. Durante a final do programa, o apresentador Faustão abordou a cantora com uma pergunta constrangedora: "Aqui está a gaúcha que mais trabalha no Brasil. Por que você está com esse sorriso? Por que acabou a 'Dança' e você está livre disso?"