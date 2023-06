Reprodução/Globo Aline e Daniel são vistos juntos e Caio descobre

A vida de Caio (Cauã Reymond) não anda nada fácil em "Terra e Paixão". Kelvin (Diego Martins) pegou Aline (Barbara Reis) no flagra com Daniel (Johnny Massaro) e contou para Flor (Letícia Laranja). Ele disse que mesmo casado com Graça (Ághata Moreira), que está grávida, se encontra às escondidas com a produtora rural.

Mesmo sem saber que os sobrinhos estão envolvidos com Aline, Ademir (Charles Fricks) sugeriu que Caio se declare para a amada . Preocupada, Flor prestou atenção à conversa e alertou Ademir sobre o que Kelvin havia visto.

Então, Ademir decidiu conversar com Caio sobre o assunto e ele acreditou, pois já terá se declarado para ela mais uma vez e, em seguida, confiará o segredo a Daniel. Caio revelou quem é a mulher por quem está apaixonado, mas Daniel diz que não está envolvido com ela. Ao saber da verdade, ele não admitiu a traição, e Kelvin confirmou ter visto Aline e Daniel juntos.

‘Terra e Paixão’ é uma novela de Walcyr Carrasco e trasmitida pela Globo, às nove da noite. Aline é uma moça determinada, que vive em brigas com o proprietário Antônio La Selva (Tony Ramos). Após o assassinato do marido Samuel (Ítalo Martins), Aline permanece sozinha com o filho. Diante da situação, ela se aproxima dos irmãos da família, Caio e Daniel, com quem acaba criando sentimentos.