Cátia Fonseca admite que não gostava de Mama Bruschetaa

Cátia Fonseca admitiu que tentou impedir Mama Bruschetta de apresentar um seguimento no programa Melhor da Tarde, da Gazeta.

Durante participação no podcast Baceira Chique, a apresentadora disse que considerava Mama uma pessoa “muito maldita” porque ela tinha costume de tirar as pessoas do armário.

"Não gostava dela porque era ela muito maldita, tirava as pessoas do armário. Quando fui pra Gazeta, eu fui contratada e falei: 'essa personagem não quero'. Aí falaram: 'mas por quê?' [Eu disse:] 'porque ela é muito maldita, se a pessoa não quis falar nada da vida pessoal dela, a gente não pode arrancar'. Eu não concordo, não compactuo com isso”, desabafou Cátia.

A parceria só aconteceu porque elas fizeram um acordo. "Aí falaram: 'e se ela for abençoada pelo papa'. Eu falei: 'bom, se ele fizesse milagre pra ela ficar boazinha'. E ela se tornou outra pessoa. Mas eu cheguei pra ela e falei: 'a gente vai trabalhar juntas, mas eu falei que não queria trabalhar com você porque você era muito maldita'", explicou.

Mama então se justificou dizendo que também não gostava de ser assim e que só era porque Clodovil queria que ela fosse.

"Eu falei: 'então tá bom, a partir de hoje o que eu achar que você fez de errado, eu te falo, e o que você achar que eu fiz, a gente se acerta, porque a gente vai trabalhar juntas e não tem jeito'. E a gente fez isso. A gente chegou a brigar por algumas situações, resolvia, acabava e pronto. Mas ela é uma queridíssima.", finalizou a apresentadora.