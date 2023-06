Maria x Valmir x Karen

A situação do Valmir com as mulheres complicou quando Maria rejeitou as atitudes do santista. A empresária decidiu seguir tendo encontros com Menandro. Deixado para trás, Valmir e Karen começaram a estreitar laços nas cabines e a relação resultou no pedido de casamento. Maria, que noivou de Menandro, reencontrou Valmir e Karen na segunda fase. O climão do passado gerou várias intrigas entre o quarteto.