Causadores do caos

Gyselle Soares e Murilo Dias também são participantes que já mostraram ser capazes de causar caos no reality show, não perdendo um barraco só para se proteger de votos no jogo. Faby Monarca também apresentou uma postura parecida, mas desistiu do programa por questões de saúde da mãe. O trio mostra características já vistas no outro programa da Record e talvez pode ser considerado em próximas edições. Vale ressaltar que Medrado também tem uma postura "causadora do caos", mas já participou e desistiu do reality rural em 2021.