Reprodução/ Instagram Christian Chàvez

Após enlouquecer os fãs ao anunciar uma nova turnê do RBD, os integrantes do grupo trouxeram mais novidades. Cristian Chávez decidiu fazer uma referência ao personagem dele na novela mexicana e pintou o cabelo de colorido.

O ator e cantor interpretava Giovanni em "Rebelde", novela que originou o grupo musical. O personagem tinha um cabelo laranja.Chritian, por sua vez, quis inovar e pintou o cabelo de azul.

Ele, Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni e Christopher Von Uckermann virão para o Brasil ainda este ano. Eles farão um show em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro e outro no Rio de Janeiro, no dia 19 do mesmo mês.





