MARK RALSTON / AFP Globo de Ouro

A prestigiada premiação do Globo de Ouro está passando por grandes transformações. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que organizava a cerimônia desde a primeira edição em, 1944, vendeu o evento em um negócio cujos valores não foram divulgados. Agora, as produtoras Dick Clark Productions e Eldridge assumirão o comando, buscando uma nova era após os desafios éticos e morais enfrentados nos últimos anos.

A transição da HFPA, uma organização sem fins lucrativos, para as produtoras tem como objetivo tornar o Globo de Ouro um evento mais comercialmente viável. Os novos proprietários irão estabelecer a Golden Globe Foundation, que continuará as ações filantrópicas e de caridade da premiação.





Helen Hoehne, em declaração à revista Variety, revelou entusiasmo com o fechamento do negócio e a transição para uma empresa comercial. A venda foi aprovada por unanimidade pelos 95 membros da HFPA.

A Dick Clark Productions faz parte do conglomerado de mídia Penske Media Corporation, que também é proprietário de publicações como Variety, Rolling Stone, Deadline e The Hollywood Reporter.

A próxima edição do Globo de Ouro, marcada para 7 de janeiro de 2024, já será realizada sob nova administração, seguindo as regras estabelecidas pela HFPA. Participarão 310 jornalistas de todo o mundo, incluindo os 95 membros permanentes da entidade. O Brasil terá 21 votantes, entre eles Ana Maria Bahiana, Paoula Abou Jaoude, Jânio Nazareth e Miriam Spritzer, quatro brasileiros que são membros fixos da associação.

No entanto, a premiação ainda não tem uma transmissão garantida, uma vez que o contrato com a NBC expirou este ano. Negociações estão em andamento com várias emissoras, incluindo a própria NBC, para assumir a transmissão.

Desde fevereiro de 2021, o Globo de Ouro tem enfrentado críticas após uma reportagem do “Los Angeles Times” revelar a ausência de jurados negros entre os 87 membros da associação, bem como benefícios concedidos a alguns jurados, como uma viagem de luxo ao set da série "Emily em Paris", que posteriormente foi indicada a duas estatuetas. Em abril, o ex-presidente da HFPA, Philip Berk, foi demitido após compartilhar por e-mail um artigo que se referia ao Black Lives Matter como um "movimento de ódio racista".

Em 2022, a cerimônia sofreu boicote e ficou sem transmissão e sem a presença de celebridades. Tom Cruise, que devolveu as três estatuetas que recebeu ao longo da carreira, foi um dos que aderiram ao boicote.

No ano passado, a premiação retomou a transmissão nos Estados Unidos, restabelecendo o Globo de Ouro como parte da temporada de premiações.





