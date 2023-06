Reprodução Erick diz que beijou Gabriel Roza em 'A Grande Conquista'

Erick, que foi eliminado de "A Grande Conquista", esteve no "Link Podcast" essa segunda-feira (12) e fez revelações sobre o reality da Record. Ele contou que ficou com Gabriel Roza, ex-namorado de Bia Miranda, dentro do programa e teve o momento do beijo cortado pela emissora.

"Bia Miranda peguei o seu ex em 'A Grande Cinquista'. A Record não mostrou, mas tudo bem é sobre isso", disse ele.

Erick disse que pegou o Gabriel, mas a Record não mostrou #AGrandeConquista



Em outro momento, o ex-participante falou que se aproximou de Gabriel na Vila e, quando foram para a Mansão, os dois acabaram se afastando. "Mas toda festa que tinha a gente sempre trocava olhares", afirmou ele.

Erick ainda contou detalhes: "O beijo foi gostoso e o roça roça em mim foi babado". Em seguida, o ex-participante falou que combinou de "pegar" o ex de Bia Miranda aqui fora e quando beijar ele, de novo, vai sair "soltando" a informação para todo mundo.

