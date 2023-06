Reprodução/TV Globo Web critica relacionamento amoroso de Lui Lorenzo e Lumiar em 'Vai na Fé'

Parece que os telespectadores de 'Vai na Fé' não estão curtindo o envolvimento de Lumiar (Carolina Dieckmann) e Lui Lorenzo (José Loreto). A cena que foi ao ar nesta segunda-feira (5) gerou discussão nas redes sociais.

No refúgio, os dois relembraram a infância juntos. Criados como irmãos, eles resgatam o passado, mas admitem que nunca se consideraram irmãos. O clima de tensão ficou evidente.





Em outro momento, Lumiar entrou por engano no quarto do cantor, tomou banho e saiu de toalha, dando de cara com Lui, que acaba cantando ela.





Pelo Twitter, os internautas expressaram as opiniões em relação ao desenvolvimento do relacionamento amoroso entre eles.

Enquanto a história da Sun com o Ben não sai do 0x0, agora a autora me vem com esse romance forçadíssimo, absolutamente do nada entre Lui e Lumiar 🤦🏽‍♀️ #vainafe pic.twitter.com/A8G6EVEaOr — Julia Martins (@JuliaMart1993) June 5, 2023









Esse plot de Lui e lumiar amantes 🤢 #vainafe

pic.twitter.com/21gGB13jHi — Ang renaissance tour du lac (@st_gravity) June 5, 2023









Que nojo desse romance de Lui e Lumiar, até um dia desses eram irmãos pic.twitter.com/BJDHTcd8r1 — . (@frosadn) June 5, 2023









Lui e Lumiar relembrando a infância, onde pensavam que eram irmãos, só torna tudo mais problemático #VaiNaFé — c a t (@_aquarela_) June 5, 2023





lui e lumiar na minha tv ecaa #vainafé pic.twitter.com/kDhKtqDEXL — 𝗙𝝠𝗜𝗫𝝠, 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 (@traashgurl) June 5, 2023









lui e lumiar fariam um casal ótimo SE ELES NÃO FOSSEM IRMÃOS e fariam uma dupla de irmãos maravilhosa SE ELES NÃO FOSSEM NAMORAR



q ódio juro — mariaclara (@bidenovela) June 5, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente