Reprodução Christiane Torloni, como Helena em "Mulheres Apaixonadas"

A atriz Christiane Torloni voltará às telas da Globo, na segunda-feira (29), interpretando Helena, na reprise de “Mulheres Apaixonadas", uma das tramas inesquecíveis feitas por Manoel Carlos.

Helena é era uma professora de história e diretora de uma escola do ensino médio e casada com Téo (Tony Ramos), em que vive um relacionamento cheio de incertezas e deslizes. O grande drama ocorre quando seu ex-namorado, César (José Mayer) e seus questionamentos sobre o casamento entram em euforia.



Torloni relembrou como foi viver a protagonista de Manoel Carlos na Globo. ”Interpretar a Helena é como ganhar o Oscar, porque é o grande papel da teledramaturgia brasileira. Ela virou um ícone de qualidade e de grande humanidade. Através da Helena, o Manoel Carlos talvez atinja um nível de dramaticidade mais profundo que em outros personagens”, disse.



Além disso, a atriz contou alguns momentos vividos junto ao elenco e como era a dinâmica das atuações em cenas. "O elenco da novela é um elenco de ouro, são grandes atores! Alguns, infelizmente, já faleceram e outros, por conta da passagem do tempo, já se recolheram também. É uma novela que brindou o público brasileiro e também fez um grande sucesso fora do Brasil, principalmente em Portugal e nos países de língua portuguesa.", relatou.

Após vinte anos de estreia, Christiane afirma que há um contraste da novela com a atualidade e relembra uma cena marcante da trama. "Com certeza a novela continua atual. Eu acho que, de alguma maneira, o Brasil até piorou nesses últimos 20 anos; no que diz respeito à questão ecológica não há a menor dúvida; e em relação ao Rio de Janeiro, também. Tem uma cena muito impressionante na novela em que a Helena conta para a personagem da Susana Vieira que teve um pesadelo de um homem dando aula na escola dela, falando que as armas eram mais importantes do que os livros – não há nada mais atual do que isso", completou.