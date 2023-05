Reprodução/ Twitter Lana Del Rey chega ao Brasil

Nesta quinta-feira (25), a cantora Lana Del Rey chegou ao Brasil e foi recebida por fãs no aeroporto. A artista americana desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para novos shows que fará no país, e não deixou de atender os admiradores que a esperavam.



Leia também Trilha sonora do live action 'Barbie' é divulgada e web pede Kelly Key



Esbanjando simpatia, Lana não só tirou foto e deu autógrafos como também cantou com os fãs. Ela deu uma palinha de um trecho de “Lust For Life” e enlouqueceu o público que a esperava.

UMA QUERIDA! Lana Del Rey dando uma palinha de "Lust For Life" no aeroporto do Rio de Janeiro ❤️ pic.twitter.com/dHOsGXGMvL — Tracklist (@tracklist) May 25, 2023









Lana Del Rey atendendo fãs e se eu tivesse ai ela estaria assinando minha certidão de adoção 😭 pic.twitter.com/DwSE5ECGhI — lana del rey (@OceanoBoulevard) May 25, 2023









Lana é uma das atrações do Festival MITA, que acontece nos dias para 27 e 28 de maio no Rio de Janeiro e 3 e 4 de junho em São Paulo.