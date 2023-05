Globo vai exibir caso após polêmica na Justiça

A Rede Globo conseguiu a liberação da transmissão do caso para esta quinta-feira (18). A equipe jurídica do ex-vereador Jairinho tinha conseguido uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proibia a transmissão do conteúdo na emissora. A decisão de liberar a atração foi de Gilmar Mendes, ministro do STF, que entendeu como censura a suspensão do programa de Pedro Bial.