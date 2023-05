Reprodução Sônia Abrão critica nova música de Zé Felipe: 'Que horror'

Na tarde desta quarta-feira (17), Sonia Abrão criticou a nova música de Zé Felipe no programa "A Tarde é Sua". A apresentadora assistiu um vídeo de Vigínia Fonseca dançando a canção com o cantor e avaliou negativamento o lançamento.

“Que horror! O que é isso? Esse negócio de ‘vem sentar’ já deu, né? Se tirar isso, [o Zé Felipe] não tem mais música”, disse Sônia.

A apresentadora falava da música ‘Macho Preferido’, colaboração do filho do sertanejo Leonardo com MC Jacaré.



🚨FAMOSOS: Virgínia e Zé Felipe fazem dancinha da nova música do cantor e internautas ficam impressionados. pic.twitter.com/NDLGMO0Xcb — CHOQUEI (@choquei) May 16, 2023