Reprodução / TV Globo Beijo de Cabelinho e Bella em Vai na Fé

O primeiro beijo entre Jenifer e Hugo aconteceu no episódio desta terça-feira (09) em “Vai Na Fé”, novela das 19h da Rede Globo. O romance entre o casal era um dos mais esperados entre os fãs da atração.

Interpretados por Bella Campos e MC Cabelinho, que são namorados na vida real, a junção dos dois personagens foi apontada como uma saída no roteiro da protagonista, que estava com uma história morna.





Nas redes sociais, o público comentou o beijo entre o casal. Alguns fãs da trama comemoraram o início do relacionamento de Jenifer e Hugo. “O beijo mais esperado veio”, afirmou uma fã.

Contudo, houve quem criticasse o envolvimento dos dois como um furo de roteiro. “A personagem não era crente?” questionou uma Internauta. “Forçaram a barra formando esse casal sem graça”, criticou outra.

O beijo mais esperado veio, Jenifer e hugo 😍😍❤️❤️❤️ pic.twitter.com/AIzKVHDdK3 — Ary 🥇 (@ary___01) May 10, 2023





a coisa mais ridícula q fizeram foi juntar Hugo e Jenifer, forçaram a barra formando esse casal sem graça, estragaram a melhor parte da novela q era ele com a Kate 🙄 a Jenifer além de sem sal é uma talarica sonsa do caralho, afff odiei #VaiNaFé — Ana (@aninhacrf__) May 10, 2023













