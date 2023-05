Reprodução/ Instagram Mariana Rios posta texto após flagra com ex de Marina Ruy Barbosa

Nesta segunda-feira (8), a apresentadora Mariana Rios publicou um texto nos stories do Instagram sobre aceitação após a repercussão de imagens onde aparece beijando Guilherme Mussi, ex-deputado federal de São Paulo, ex-marido de Rebeca Abravanel e ex-namorado de Marina Ruy Barbosa.

"Muitas vezes deixamos de ser o que desejamos, de fazer o que queremos, de amar quem gostaríamos, de viver o que precisávamos por medo da não aceitação do outro! E o que é o outro? Exatamente aquele que enxerga em você o que existe dentro dele. O outro é aquele que aponta suas qualidades quando as reconhece em si próprio. O outro, no final do dia, somos nós. E em nosso interior temos os mesmos medos, sentimentos, vontades, desejos...", iniciou ela.

"Mas nem sempre dispomos da mesma essência. Por isso, ao se incomodar com o outro, pergunte a você primeiro em qual lugar aquilo te toca. E no final do dia doaremos o que for verdadeiro dentro de nós. O tempo revela quem de fato somos. Palavras não nos definem, mas atitudes, sim", completou Mariana.

E, outro storie, ela ainda fez referência a Dona Beja, personalidade brasileira do século XIX que inspirou a novela "Dona Beija", da TV Manchete, e veio da mesma cidade que Mariana, Araxás (MG) (Goiás).

"Para finalizar, gostaria de lembrar uma frase dita por Dona Beija em Araxá ao receber uma caixa com estrume de vaca de uma mulher que não gostava dela. Dona Beija abre a caixa e na mesma hora resolve enviar também algo para a mulher. Quando a mulher abre o presente já pensando que ela devolveria com a mesma moeda, a caixa estava cheia de pétalas de rosa. E no meio delas, um bilhete dizia: 'Cada um dá o que tem'", finalizou a apresentadora.

