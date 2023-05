Reprodução/ Instagram Sandra Melquiades e o filho Rico

Nesta segunda-feira (8), Sandra Melquiades, mãe de Rico Melquiades, campeão de "A Fazenda 13", confirmou que estará em "A Grande Conquista", novo reality da Record TV.

No Instagram, Rico postou uma vídeo com a mãe e escreveu: "Se do lado de fora, ela já deu muito o que falar… imagina dentro da vila do novo reality da Record. Sim, a poderosa Sandra Melquiades está em busca da sua "A Grande Conquista" e VOCÊ pode fazer isso acontecer! Alô família, amigos/as e seguidores #TeamPoder, conto com vocês! Quem disse que calada vence?".

Sandra foi presente nas redes sociais durante a participação de Rico em "A Fazenda 13". Sem papas na língua, ela comentava as atitudes do filho e comprava as brigas dele no reality.

A participante entra no time da Vila de "A Grande Conquista". Ela passará por perrengues ao dividir pouco espaço e comida com mais 69 participantes. Eles disputam dez vagas na mansão do reality.

















