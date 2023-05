J. Domingos Carol Lekker saiu nas ruas de São Paulo pedindo votos apenas de biquini

A influenciadora digital e modelo Carol Lekker, eleita Miss Bumbum em 2022, está participando do reality show 'A Grande Conquista', da Record TV. No programa, os participantes enfrentam desafios e precisam superar obstáculos para alcançar um prêmio final.

Para garantir uma vaga no reality, Carol tem se empenhado em uma campanha para ganhar votos. A modelo foi vista nesta sexta-feira (05) pelas ruas de São Paulo pedindo votos vestida apenas de biquíni e a faixa de campeã do Miss Bumbum.





"Estou muito animada em participar do reality 'A Grande Conquista' e espero conseguir muitos votos, pois lá dentro vou dar o meu melhor", disse Carol.

A campanha de votos é uma parte importante do show, pois os participantes precisam deles para poder ter um lugar especial dentro da Mansão do programa. Caso não esteja entre as mais votadas, Carol irá para a Vila, onde disputará 10 vagas na Mansão com outros 69 particpantes.

PASSADO! A miss bumbum foi nas ruas de São Paulo de biquíni fazer campanha pra entrar no reality show. Hahaha! #AGrandeConquista pic.twitter.com/PJAC9kvO00 — JANIELSON (@euosodrac) May 6, 2023





