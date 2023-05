Reprodução / Instagram 04.05.2023 Giovanna Antonelli mostra gravação de cenas perigosas da delegada Helô

A atriz Giovanna Antonelli mostrou pelo Instagram os bastidores das cenas de ação da delegada Helô, em Travessia. No vídeo publicado nesta quinta-feira (04), a artista exibiu detalhes da perseguição da personagem ao pedófilo interpretado por Claudio Tovar.

"Cada cena, todos afinados, conectados, no mesmo ritmo e sintonia. E assim… é a magia da televisão. A palavra ‘gravando’ conecta uma linda e gigante equipe, que, no fim das contas, tá ali por um único e genuíno motivo, o amor à arte!", escreveu Giovanna.









A novela Travessia termina nesta sexta-feira (05) e, na próxima segunda-feira (08), estreia a nova trama das 21h Terra e Paixão, que conta com um elenco de peso, incluindo nomes como Cauã Reymond, Bárbara Reis, Gloria Pires e Tony Ramos.

