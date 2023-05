Reprodução / TV Jangadeiro Beto Barbosa se irrita com pergunta sobre lambada e abandona programa

O cantor de lambada Beto Barbosa, famoso pelo hit "Adocica", abandonou a gravação do programa Todo Mundo Ama, da TV Jangadeiro, afiliada do SBT, nesta quinta-feira (04).

Após se irritar com uma fala do repórter sobre o estilo musical. Barbosa ficou revoltado com a pergunta do jornalista que questionou se "ainda existia a lambada". O cantor afirmou que a lambada é uma música mundial, que começou na França e é conhecida no Brasil e no mundo.





Após a apresentadora tentar contornar a situação, Barbosa decidiu deixar o programa: "Eu não vim aqui para passar por isso", finalizou.

Beto Barbosa, que recentemente se apresentou no programa do Serginho Groisman com uma orquestra cantando 'Os 40 Anos de Beto Barbosa', tem uma história importante na música brasileira e é conhecido mundialmente pelo ritmo da lambada.

Beto Barbosa se irrita com repórter e abandona programa pic.twitter.com/mKLWyxhctb — Só Mídias (@MidiasSo) May 4, 2023





