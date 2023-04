Reprodução/Instagram Âncora da CNN americana é demitido após comentário sexista

Don Lemon, apresentador americano, foi demitido da CNN norte-americana nesta segunda-feira (24). Ele anunciou a notícia através das suas redes sociais.

Âncora do programa Don Lemon Tonight, explicou no Twitter que soube da decisão da emissora por meio do seu agente.





"Depois de 17 anos na CNN, pensei que alguém da administração teria a decência de me dizer diretamente. Em nenhum momento me deram qualquer indicação de que não poderia continuar fazendo o trabalho que tanto amo na rede. É claro que existem algumas questões maiores em jogo", escreveu ele.





O jornalista estava em licença temporária desde fevereiro após dizer que a pré-candidata presidencial Nikki Halley, de 51 anos, "não estava em seu auge".

"Se você pesquisar no Google 'quando uma mulher está no auge', ele dirá 20, 30 e 40 anos", falou ele ao vivo.

De acordo com a Variety, esta não é a primeira polêmica que Lemon se envolve. Em 2008, um produtor do programa Live From e um supervisor de redação tiveram que retirar Lemon do ar durante um intervalo por comentários provocativos a Kyra Phillips, co-apresentadora do jornalístico.

