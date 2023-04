Reprodução Ana Maria Braga





A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do programa "Mais Você", da Globo, após passar 23 dias afastada devido à cirurgia de varizes que realizou. Logo no começo do programa, Ana Maria não segurou a emoção ao falar da saudade que estava de retornar às atividades.



"O show tem que continuar (...) Você para e tem um monte de tempo para pensar na vida, nas pessoas, no que nos rodeia. Volto para a minha frase diária: 'que bom, estou aqui mais um dia. Acordamos mais um dia'. E a decisão é de quem?", ponderou Ana Maria Braga.





Durante a ausência da apresentadora, diversos internautas questionaram o estado de saúde de Ana Maria Braga. Ela até fez uma participação no "Mais Você" para comentar o título estadual do Palmeiras e parte da web notou que ela estava "abalada". Em contato com o iG Gente, a Globo pregou cautela sobre o retorno de Ana ao programa, mas garantiu que aconteceria nesta semana. "Saudade resume tudo que senti de vocês aí de casa, da minha equipe", vibrou Ana Maria Braga.





O programa que marcou o retorno de Ana Maria Braga contou com diversas homenagens, como as participações de Talitha Morette e Fabrício, que substituíram a apresentadora ao longo da recuperação da cirurgia. O Louro Mané também resgatou presentes de aniversário para Ana, que completou 74 anos no dia 1º de abril .