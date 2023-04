Climões

A apresentadora já se ausentou algumas vezes do comando do programa por conta de questões de saúde, como três diagnósticos de covid-19 e uma recente cirurgia de varizes. A ausência de Ana Maria já gerou climões com convidados, que apresentam uma postura mais defensiva do que a comandante do "Mais Você". O episódio mais recente ocorreu com a surfista Maya Gabeira, acusada de ter uma postura de "arrogância" com os apresentadores substitutos.