Reprodução/Instagram - 13/4/2023 Giovana Teles é demitida da Globo





A jornalista Giovana Teles foi demitida da Globo nesta quinta-feira (13). A repórter, que estava há 21 anos na emissora, confirmou a notícia através de um desabafo e se mostrou surpresa com a decisão.



"Fui comunicada hoje que não faço mais parte desse time. Este mês completei 21 anos de Brasília. 21 anos também na redação da tv aqui. Maioridade.

Tempo suficiente pra construir carreira sólida, reforçar a paixão pelo jornalismo e laços de amizade que não há o que desfaça", iniciou Giovana.

No desabafo, a profissional contou aos fãs que está confiante em novas oportunidades. "Mudei. Cresci. Amadureci. Me sinto confortável e confiante nas minhas asas. São grandes, fortes. E sei que há janelas e portas lindas por onde elas vão entrar. A lei mais preciosa da vida é a impermanência. E consigo ver toda a beleza que ela guarda. A vida É! Sem ensaio! Obrigada por acompanharem minha caminhada até aqui!!!! Beijos com todo meu carinho", completou.





Há dois dias, Giovana Teles celebrou o fim das férias e o retorno às telas da Globo com uma publicação nas redes sociais. "Fim das férias! De volta ao Congresso, Esplanada", disse.



Giovana Teles começou a trabalhar na Globo em 1994 através da TV Verdes Mares, afiliada de Fortaleza (CE). A profissional foi chamada para a Globo Brasília em 2002, onde atuou em diversos jornais locais.

A jornalista passa a integrar a lista de cortes que a Globo segue promovendo no jornalismo. Giuliana Morrone, Fabio Turci, Cléber Machado e outros profissionais também foram demitidos recentemente.