O influenciador digital João Guilherme, de 21 anos, causou furor no público do programa "Caldeirão com Mion", da Globo, ao mostrar ao apresentador Marcos Mion que tem 40 tatuagens espalhadas pelo corpo.

João, que também é ator e cantor, não hesitou em baixar as calças para mostrar alguns dos desenhos aos telespectadores. A participação de João Guilherme na atração também chamou atenção para sua mãe, Naira Ávila, de 41 anos, que foi elogiada pela aparência jovial.





Vale lembrar que João é filho do cantor Leonardo e irmão de Zé Felipe e Pedro Leonardo, além de ter se relacionado com diversas celebridades, como Jade Picon, Larissa Manoela, Luísa Sonza, GKay, Boca Rosa e Yasmin Brunet.

Durante o programa deste sábado (08), João Guilherme falou sobre sua participação na série "Vicky e a Musa", que estará disponível em breve no Globoplay. Na comédia musical, ele interpreta Nico, e Stefano, filho de Marcos Mion, também faz uma participação.





