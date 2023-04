Reprodução/TV Globo Giuliana Morrone desabafa após demissão da TV Globo

Giuliana Morrone usou as redes sociais para desabafar após ser demitida da TV Globo. A jornalista ficou na emissora por 36 anos.

No perfil do Instagram, ela refletiu sobre o desligamento e os próximos passos da carreira.





"Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com 'a vida é feita de ciclos'. A minha nunca foi, mas de saltos, mergulhos, curvas e retas", começou.

A profissional seguiu o texto relembrando a paixão pela profissão. "Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama.

Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central", completou.

"A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade", seguiu.

Por fim, Giuliana compartilhou um trecho de uma obra de Cora Carolina. "Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados, novas experiências, sempre buscando respostas, sempre buscando a verdade e com paixão. 'Não te deixes destruir… Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema'", concluiu.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente