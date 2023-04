Boninho já alfinetou Carelli

No início do ano, Boninho negou que faria um documentário do "BBB 23", pois não podia contar os segredos do reality para Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda". “Tem uns três anos que o Globoplay quer fazer um documentário do Big Brother. Aí eu falei: Não, porque eu vou contar, ensinar para todo mundo. Vou ensinar pro [Rodrigo] Carelli como faz o Big Brother? Não posso. Com o maior respeito, tá?”, declarou ele no Twitter.