Nesta sexta-feira (17), Ana Maria falou da expulsão de Guimê e Sapato do “BBB 23” no “Mais Você” por terem assediado Dania Mendez, participante do “La Casa de Los Famosos” que faz um intercâmbio no reality brasileiro. A apresentadora elogiou a decisão e refletiu sobre o comportamento dos brothers.

“Foi muito educativa a decisão do BBB de expulsar o Sapato e o Guimê. Eles nos fizeram ver como não se deve tratar uma mulher. Não há álcool que justifique isso, uma importunação como essa, uma falta de respeito", iniciou Ana Maria, que se emocionou.

Em seguida, ela analisou o papel do reality show na sociedade: "Um reality como o BBB não é só entretenimento, alí a gente vê reproduzidos comportamentos variados frutos da diversidades das pessoas que temos no país reunidos na casa. Não deixa de ser um retrato do que a gente encontro, nós mulheres sabemos disso, onde não tem câmeras que mostra e é revoltante você ficar calada".



“Não é de hoje que a sociedade mostra que não quer mais, comportamentos machistas e preconceituosos. Não acabou ainda, mas acabou da gente suportar esse tipo de comportamento”.

“A gente se soma a equipe do programa que colocou a bola no chão e deu “acorda menina’. (...) Até quando as pessoas vão demorar para entender que não é não?”, finalizou.