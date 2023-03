TV Globo / João Miguel Júnior Manoel Carlos completa 90 anos e surge em foto raríssima nas redes sociais

Manoel Carlos está completando 90 anos nesta terça-feira (14) e fez uma aparição raríssima através das redes sociais da filha.

A atriz e estilista, Júlia Almeida, compartilhou um registro do pai para parabenizá-lo nesta data especial.

"90 anos do jeito que gosta - abençoado pelo sol e rodeado de jornais. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, admiradores e artistas da TV Globo celebraram o aniversário de Maneco. "Parabéns pro nosso querido Manequinho!!!! Saudades!!!", disse Helena Ranaldi; "Que lindo!!! Parabéns Maneco!!! Viva sua vida!!!", comemorou Deborah Secco.

Vale lembrar que Manoel Carlos se aposentou após a novela Em Família, exibida em 2014. O autor também fez os sucessos Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.





