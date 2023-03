Reprodução/ Globo Isabelle Nassar

Isabelle Nassar estreou na TV Globo em "Travessia" com a personagem Sara, que voltou para a trama para descobrir o fim que levou a amiga Deborah (Grazi Massafera). Ao Portal iG, a atriz falou da experiência de estar na novela e ainda opinou sobre as críticas que a produção vem recebendo.





"Travessia", escrita por Glória Perez, tem sido criticada por furos no enredo e pela escalação de alguns atores. A história tem algumas inconsistências, como o desaparecimento "forçado" de Brisa (Lucy Alves) no início e a falta de continuidade de Helô e Stenio, que reapareceram após "Salve Jorge" sem a filha. Além disso, a atuação de Jade Picon (Chiara), que estreou como atriz na trama das nove, foi julgada como ruim.

Isabelle comentou as críticas, principalmente, para Glória Perez sobre o enredo. "A gente quer fazer o melhor trabalho, a gente não sabe se o público vai responder, se vai gostar ou não. A gente não sabe se aquilo que a gente passa na nossa cabeça o público vai comprar. Então, a gente tá sujeito a isso, mas é uma obra aberta. Eu sinto o elenco muito engajado em fazer o melhor", analisa.

A atriz diz que a produção deve se ajustar ao feedback recebido dos telespectadores: "Eu acho que é uma questão de ajuste, de afinação. Travessia compete com streaming, com outras novelas", aponta.

Isabelle, então, destaca que as críticas não interferem na entrega dos atores: "Eles fazem o melhor. A gente faz o melhor, dia após dia, para tentar acertar".









Troca no set

A atriz rasga elogios ao elenco da trama da Globo e diz que teve uma boa troca com Marcos Caruso (professor Dante), com quem contracena bastante. "90% das minhas cenas são com ele. E minha relação com ele é muito legal. O Caruso é minha referência de vida, conheço ele do teatro há muitos anos".

Outra atriz que também tem cenas com Isabelle é Cássia Kis, que interpreta Cidália. A veterana esteve envolvida em algumas polêmicas após apoiar, fortemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Os rumores apontam para um clima desconfortável no set, pois Cássia teria a rotina de parar as cenas para rezar e se revoltava quando era contrariada. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a atriz também mandava mensagens em grupos de WhatsApp com os colegas de elenco, pedindo para que eles rezassem para que Luís Inácio Lula da Silva (PT) perdesse as eleições.

Sobre os rumores, Isabelle disse que não presenciou nada, pois voltou aos set de "Travessia" no final do ano passado e que, profissionalmente, não tem o que falar de Cássia: "Acho que é uma atriz veterana e não tem nada a falar sobre a qualidade artística dela".

Isabelle também fala da troca que teve com Grazi Massafera, com quem contracenou no início da trama. A ex-BBB fez Débora, ex-namorada de Guerra (Humberto Martins), que se envolveu com Moretti (Rodrigo Lombardi). Grávida e abandonada pelo amante, a personagem sofreu um acidente de carro e deixou de dar notícias. Grazi foi bem elogiada pelas cenas iniciais da produção, e a carioca mostrou que concorda com a crítica: "É mulher que está onde está porque tem muita capacidade, carisma e tal merecimento. Ela é atenta, generosa e linda de morrer".

A carioca ainda fala da volta da personagem Sara e da importância dela para o enredo: "Fique muito feliz em voltar porque a gente adora contar histórias. Ainda mais quando essas histórias são carregadas de uma denúncia que é o caso da Sara. Ela está procurando uma amiga [Deborah] e a filha da amiga [Chiara] e também está denunciando um padrão social, que é esse padrão da mãe solo, do cara [Moretti] que abandona o filho, a história de muita das brasileiras".





