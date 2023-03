Divulgação/ Globo Juliana Alves como Wanda em "Amor Perfeito"

"Amor Perfeito" estreia no próximo dia 20 e, previamente, se destaca pelo elenco que traz artistas negros. A trama de 1940 vem com a premissa de trazer personagens negros de época de uma maneira diferente do que já se foi visto. Juliana Alves faz parte da trama de época e contou que a proposta, no entanto, não foi tão bem recebida pelo público. Ela revelou recebeu um comentário racista, que questionava a aparência da personagem Wanda.

Juliana inpretará um mulher que causará com o estilo moderno e inovará ao trazer penteados de época com os cabelos trançados. Em uma coletiva de imprensa da novela, a atriz relatou que, quando anunciou a personagem nas redes sociais, acabou lendo comentários que criticavam o cabelo dela.

"Vi uma pessoa falando: 'esse cabelo não é de época", detalhou a ex-BBB. Em seguida, ela reforçou que tal textura de cabelo já existia em 1940, mas não era retratada. Juliana pontua que a trama tem a característica de trazer essa inquietação. "O legal da novela é isso, ela também se permite fazer umas provocações", disse.

Elísio Lopes Júnior, roteirista da produção, também saiu em defesa da personagem ao dizer que a novela procura trazer o real e que a pesquisa da produção constatou que tais penteados existiam sim na época. "A gente pode pegar fotos dos nossos familiares negros que usavam esses penteados, isso sempre esteve aí". O escritor ainda ressaltou: "Temos o desejo de trazer um Brasil que sempre existiu, mas permanece desconhecido do grande público. Um Brasil com cores, formas e culturas diversas”.

