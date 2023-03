Reprodução/TV Globo Apresentadora critica fala xenofóbica de político ao vivo

Jéssica Senra, apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, filiada da TV Globo, deu o que falar nas redes sociais ao criticar o discurso xenofóbico do vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul, na Serra do RS, ao vivo. No discurso, ele questiona o resgate de empregado em situação de escravidão e afronta trabalhadores baianos.

"Esse vereador ficou revoltado porque os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas. Mas nossa cultura não é só isso, não, viu, vereador? Nossa cultura é de não se deitar para autoritários, tiranos, para senhores de engenho", declarou a jornalista.

Ainda no discurso, Jéssica relembrou a história da imigração no Rio Grande do Sul. "Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, pelo contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa e que receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem".

"Hoje [quarta-feira (1)], esse vereador de um estado construído com a força de pobres imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. Ignorando sua história, se crê superior social e economicamente", concluiu ela.

A jornalista também explicou o termo xenofobia e a diferenças entre ignorância e burrice.

"A xenofobia é aquele comportamento que exclui, discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, o medo, a antipatia de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam prejuízos ao sucesso econômico de um cidadão ou de um país, somados a preconceitos e estereótipos que geram esse ódio", relatou.

Jéssica completou. "Enquanto ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância".

"A burrice costuma a vigorar em locais permeados pela intolerância, por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância o antídoto é o conhecimento, já para a burrice é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares como, por exemplo, e no mínimo, a perda de mandato deste homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro", concluiu ela.

Sobre as falas xenofóbicas e racistas do vereador gaúcho sobre baianos ao se referir aos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. #RespeitaABahia #XenofobiaNão pic.twitter.com/s9a3ENun4M — Jessica Senra (@jessicasenra) March 1, 2023





