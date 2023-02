Divulgação/HBO Max Atriz de The Last of Us critica ataques homofóbicos à série

Storm Reid se manifestou contra os ataques homofóbicos feitos à série The Last Of Us. A intérprete de Riley Abel na primeira temporada comentou a inclusão das questões LGBTQIA+ na adaptação do videogame.

Alguns tópicos, cenas e diálogos, que não constam originalmente, foram criticados por parte do público.





"Como Bella [Ramsey] disse quando o episódio 3 foi ao ar, é simples: se você não gosta, não assista", disse a atriz ao site Entertainment Weekly. A referência da fala envolve os personagens Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

"Contamos histórias importantes. Estamos contando histórias das experiências das pessoas, e é para isso que atuo. É isso que faz uma boa narrativa, porque estamos contando histórias de pessoas que ocupam espaço no mundo", completou ela.

Na sequência, Storm rebateu as críticas homofóbicas. "Há tantas outras coisas com que se preocupar na vida. Por que você está preocupado que esses jovens – ou qualquer um – se amem? O amor é lindo, e o fato de as pessoas terem coisas a dizer sobre isso, é um absurdo", concluiu.

Além de The Last Of Us, Storm Reid é conhecida pela papel na série Euphoria, onde dá vida a irmã da personagem de Zendaya.





