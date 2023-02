Reprodução / Instagram Jade Picon

Jade Picon está tendo uma sexta-feira (10) nada casual. Entre as gravações da novela “Travessia”, para a Rede Globo, a atriz compartilhou um vídeo de dentro do camarim, onde precisou improvisar como uma sala para assistir uma vídeo-aula.

"Para tudo há um jeito nessa vida, né? Eu não fiz um escritório dentro do camarim para fazer minha aula não, né?”, divertiu-se a atriz. Improvisado, no escritório, a cadeira de Jade foi uma caixa usada para guardar os cintos de Chiara e uma mesa mais baixa, para o apoio do computador.





Segundo Jade, essa foi a solução que ela arrumou para conseguir manter os compromissos do dia, que ainda vai contar com a gravação de pelo menos 15 cenas.

Recentemente a estrela da novela das 21h passou outro perrengue, quando um pedaço do teto da mansão em que vive no Rio de Janeiro desabou no meio da sala.

E hoje o dia da Jade está como?! Com muitas gravações ❤️🎥



📲 jadepicon via Instagram Stories. https://t.co/MbfZWCubFk pic.twitter.com/6sm9WScBGy — QG da Jade 🌪 (@QGdaJade) February 10, 2023

