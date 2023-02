Reprodução/Instagram Jade Picon comenta mudança para o Rio de Janeiro

Jade Picon teve um susto logo pela manhã desta terça-feira (07). A influenciadora digital compartilhou pelos stories do Instagram que, ao acordar, um pedaço do teto de sua sala desabou.

A atriz relatou que estava se preparando para um treino físico e quando desceu foi avisada por uma amiga do ocorrido. “Desci aqui e a Nina estava parada com uma cara de enterro”, narrou Jade.





Logo em seguida, a ex-BBB mostrou as imagens da sala da mansão onde vive, com os escombros das partes do teto que ruíram caídos no chão. Contudo, Jade não pareceu muito preocupada com a situação e seguiu para fazendo os exercícios matinais.

A atriz se mudou para o Rio de Janeiro para poder interpretar a personagem Chiara na novela das nove da Globo, "Travessia", escrita por Gloria Perez. A ex-BBB contou que nunca se imaginou morando na cidade maravilhosa, porém, acabou se encontrando.

O teto da casa da Jade que caiu do nada, e bora de sal grosso na casa da senhora Picon 🧂



📲 jadepicon via instastories pic.twitter.com/2DW4CaHvyf — QG Jade Picon 🌪️🤍💜 (@qg_jadepicon) February 7, 2023

