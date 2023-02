Reprodução/Instagram Após término, Rafa Kalimann aproveita show de Caetano Veloso com João Vicente

Rafa Kalimann e João Vicente de Castro estiveram juntos no show de Caetano Veloso no sábado (4), no Rio de Janeiro.

Curtindo o camarote, os ex-affairs também aproveitaram a companhia de Juliette. Nas redes sociais, o apresentador compartilhou fotos do evento, porém não posou para nenhuma delas ao lado das duas.





Vale lembrar que Rafa e João tiveram um romance em 2022, antes da influenciadora começar a namorar José Loreto, com quem terminou em janeiro deste ano .

De acordo com fontes do Extra, a ex-BBB ficou dividida entre o ator e apresentador, e o jogador de vôlei Bruninho. Após o fim, ela emendou um affair com Bruninho e, na sequência, Rafa e Loreto assumiram o namoro.





