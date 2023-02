Globo/Kelly Fuzaro Manoel Soares substitui Fábio Porchat em programa do Grupo Globo

Manoel Soares vai fazer dupla jornada no Grupo Globo. No ar no Encontro com Patrícia Poeta, o apresentador também estará no GNT a partir de março.

Nesta terça-feira (7) a emissora anunciou Manoel como apresentador no Papo de Segunda, substituindo Fábio Porchat .





O artista será o responsável por comandar os debates na atração ao lado de João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Kondzilla, também novidade no programa.

A estreia do novo time de apresentadores acontece no dia 13 de março.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente