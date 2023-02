Divulgação The Last of Us

Originalmente programada para lançar um novo episódio a cada domingo, a série “The Last of Us” vai sofrer uma alteração no quinto episódio da primeira temporada. Excepcionalmente, o novo capítulo irá ao ar na sexta-feira (10), pelo canal HBO, dois dias antes do programado.

O motivo da alteração é o “Super Bowl”, a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, que será transmitida no domingo (12), no mesmo horário que a HBO costumava lançar um novo episódio.

Para não competir à audiência com o evento esportivo mais assistido do país, a emissora decidiu abrir uma exceção e adiantar o episódio em dois dias, para a alegria dos fãs. O horário de estreia continua o mesmo dos domingos, às 23h.

Apesar da aposta arriscada, visto que adaptações nem sempre agradam o público, “The Last of US” está apresentando resultados fora da curva para o gênero. Sucesso de crítica e audiência, o primeiro episódio recebeu nota 10 dos críticos do site especializado em cinema, Rotten Tomatoes.

Assista antes. Apenas essa semana, o próximo episódio de #TheLastOfUs estreia na SEXTA, dia 10 de fevereiro, às 23h só na HBO Max. pic.twitter.com/7nrc8GWTCc — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) February 6, 2023

