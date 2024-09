Mayra Dugaich [object Object]

Na última terça-feira (17), o Linkin Park fez sua estreia na TV ao vivo com sua nova formação para apresentar o novo single, The Emptiness Machine no The Tonight Show .

Vale lembrar que no início deste mês, o grupo revelou que adicionaram Emily Armstrong como vocalista e Colin Brittain como baterista, sete anos após a morte do líder da banda Chester Bennington.

Os dois músicos se juntam à formação de Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

Durante o programa, Mike também conversou com Jimmy Fallon para comentar sobre o retorno do grupo.

Segundo a People, ele descreveu a apresentação de estreia da banda com sua formação renovada em Los Angeles, no dia 11 de setembro como “ eufórica “.

“Estar tantos anos lá e sentir, como se aquela adrenalina genuína, excitação e felicidade fosse… não há nada igual, cara” , disse Shinoda sobre o show.

Ele também falou sobre reunir o Linkin Park novamente após a trágica perda de seu amigo e companheiro de banda Bennington.

“ Acho que o importante para nós é que nunca nos propusemos a, tipo, ‘Vamos trazer a banda de volta’ ou ‘Vamos encontrar um vocalista ‘. Essa nunca foi nossa intenção ou nosso objetivo… Foi quase como esse novo disco… nós o escrevemos, criamos a música enquanto criávamos a nova banda. Quando começamos a música, não tínhamos uma banda e ela simplesmente se formou enquanto a música se formava.”, afirmou.

Vale destacar que o retorno do Linkin Park também foi recebido com algumas críticas.

Dias após o anúncio, o filho de Chester, Jamie, compartilhou sua decepção com a decisão do grupo de contratar Emily em uma série de postagens nos stories do Instagram.

Ele chamou a atenção para os laços de Armstrong com a Igreja da Cientologia e seu apoio a Danny Masterson, que foi condenado por duas acusações de estupro e sentenciado a 30 anos de prisão perpétua em 2023, segundo a Variety.

Jamie também chamou a banda de “ surda ” e disse que Mike Shinoda “ apagou silenciosamente a vida e o legado do meu pai em tempo real… durante o mês internacional de prevenção ao suicídio “.

Novo single do Linkin Park atinge o topo de parada da Billboard

Nesta terça-feira (17), o single The Emptiness Machine do Linkin Park disparou para o primeiro lugar na parada Hot Hard Rock Songs da Billboard de 21 de setembro.

Na semana que terminou em 12 de setembro, a primeira semana completa de rastreamento do single, a música obteve 13,4 milhões de streams oficiais nos Estados Unidos, 9,2 milhões de impressões de audiência de rádio e vendeu 8.000 downloads, de acordo com a Luminate.

Segundo a publicação, a contagem de 13,4 milhões de streams é a segunda maior para qualquer música de hard rock desde que a Luminate começou a rastrear a atividade de streaming nos Estados Unidos e a maior para qualquer música de hard rock recém-lançada.

O único quadro em que alguma música cresceu, foi Bohemian Rhapsody do Queen, que acumulou 13,9 milhões de streams para as paradas da Billboard em 24 de novembro de 2018, em meio ao lançamento do filme biográfico do Queen de mesmo nome.

Vale destacar que In the End (2001), Faint (2003), Numb (2003) e What I’ve Done (2007) atingiram o primeiro lugar na parada Alternative Airplay da Billboard em suas execuções originais, enquanto One Step Closer atingiu o pico de quinto lugar em 2001.

Além de seu reinado no Hot Hard Rock Songs e na lista Hard Rock Streaming Songs, The Emptiness Machine lidera as vendas de músicas digitais de Hard Rock e chega ao primeiro lugar no Rock & Alternative Airplay, conforme relatado anteriormente.

Vale lembrar que The Emptiness Machine é o single principal de From Zero , o oitavo álbum de estúdio do Linkin Park e o primeiro com os novos membros Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria, após a morte de Chester Bennington e a saída do baterista Rob Bourdon. O lançamento está previsto para 15 de novembro.

Assista: