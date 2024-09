Mayra Dugaich Coldplay anuncia shows em estádios no Reino Unido em 2025

Nesta terça-feira (17), a banda Coldplay anunciou que a turnê Music Of The Spheres terá novas datas no Reino Unido em agosto de 2025.

De acordo com a Billboard, ela foi nomeada como a maior turnê de rock de todos os tempos, de acordo com números acumulados pela Billboard Boxscore.

Os shows ganharam um conjunto de novas datas em Londres e Hull, em Yorkshire. Serão seus primeiros shows na região após seu set principal em Glastonbury em junho de 2024.

Segundo a publicação, os 8 shows, que acontecerão no Estádio de Wembley de Londres e no Craven Park em Hull, serão as únicas cidades europeias no ano que vem. Os ingressos para os shows estarão à venda no dia 27 de setembro.

Vale lembrar que a banda lançará seu novo álbum Moon Music em 4 de outubro e já liberou dois singles até agora: feelslikemfallinginlove e We Pray , com participações de Burna Boy, Little Simz, Elyanna e Tini .

A turnê Music Of The Spheres foi um sucesso de bilheteria para a banda britânica. A turnê começou em março de 2022, levando o mesmo nome de seu nono álbum de estúdio lançado em 2021. Desde então, já teve 160 shows ao redor do mundo, incluindo Europa, Ásia, América Latina e América do Norte. Os shows em Wembley serão alimentados por 100% de energia solar, eólica e cinética – e entregues por um sistema de bateria elétrica especialmente projetado.

Vale destacar que em agosto, a Billboard Boxscore anunciou que a turnê mundial Music Of The Spheres ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em receita de turnê e vendeu 9,3 milhões de ingressos até agora. No mês que vem, a banda está programada para fazer 11 shows na Austrália e Nova Zelândia.

A banda também anunciou uma colaboração com o Music Venue Trust (MVT) no Reino Unido, uma instituição de caridade que busca defender e melhorar locais de música de base. 10% de toda a receita gerada pela turnê será usada para apoiar “ pequenos locais do Reino Unido e próximos atos”.

“O Coldplay é o exemplo perfeito de uma banda do Reino Unido que passou pelo circuito de base em seu caminho para o sucesso mundial em estádios lotados “, disse o CEO da MVT, Mark Davyd, em uma declaração à NME.

“É fantástico vê-los celebrando seu próprio caminho para Wembley, retribuindo aos locais de música de base que os apoiaram e reconhecendo os artistas e promotores que estão lutando mais do que nunca para construir suas próprias carreiras.” , finalizou.

Coldplay surpreende noivos ao estrear nova música em casamento

Os noivos Céline e Paul Delcloy receberam uma versão de estúdio da nova música All My Love do Coldplay . A faixa foi usada na primeira dança do casal durante o casamento.

Segundo a People, o momento aconteceu depois que o vocalista do Coldplay, Chris Martin , pegou o piano e tocou uma prévia da faixa, que será incluída no próximo 10º álbum de estúdio da banda, Moon Music , no final do set da banda durante seu último show em Dublin, no dia 2 de setembro. O show marcou a última apresentação da banda antes do novo álbum ser lançado em 4 de outubro.

O Coldplay compartilhou um clipe da performance no X (antigo Twitter) na época, escrevendo, “ All My Love. Última música do verão”.

O casal, Céline e Paul, viram o clipe, e Paul entrou em contato com o empresário do Coldplay, Phil Harvey, no X no dia 5 de setembro e perguntaram se eles poderiam fazer a primeira dança com All My Love em seu casamento. “Vamos nos casar em 2 dias, por favor, Phil, faça sua mágica e deixe-nos dançar All My Love ”, escreveram.

Eles também compartilharam de novo uma foto que postaram anteriormente no X em 4 de agosto, mostrando-se segurando uma placa que dizia: “ Você poderia vir tocar ‘All My Love’ [para] a primeira dança do nosso casamento?”

Vale destacar que o Coldplay procurou o casal e enviou a faixa, essencialmente dando a oportunidade de fazer a estreia mundial em seu casamento.

Após a cerimônia, Paul compartilhou uma postagem no X, comentado sobre a atitude do Coldplay e refletindo sobre a dança dele e de Céline e os desafios que enfrentaram juntos.

Ao lado de imagens dos noivos dançando sob os holofotes em sua recepção de casamento enquanto seus entes queridos observavam, Paul escreveu: “Choramos muito, essa música é significativa para nós, Céline convive com a doença há tantos anos, perdi meu pai, há 4 anos, nós dois apoiamos um ao outro em muitas situações.”

“Obrigado @coldplay” , acrescentou. “Estamos muito orgulhosos e satisfeitos por vocês terem aceitado isso.”

Logo depois, o Coldplay compartilhou o vídeo de dança do casal em sua própria conta X e enviou votos de felicidades ao casal. “ Parabéns, Céline e Paul” , escreveram eles. “ Desejamos a você uma vida inteira de amor, risos e felicidade.