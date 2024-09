Mayra Dugaich Cher vai se apresentar no Victoria’s Secret Fashion Show

Nesta terça-feira (17), foi anunciado que Cher se apresentará no icônico desfile da Victoria’s Secret Fashion Show. O evento está de volta este ano e será realizado em outubro.

“É um mundo de mulheres, então é compreensível que você não possa ter um desfile de moda sem a própria mãe da moda — @Cher! Estamos muito animados em anunciar que ela se apresentará oficialmente no Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Mas ela não estará sozinha… fique ligado, mais anúncios estão chegando para completar nossa primeira programação exclusivamente feminina. #VSFashionShow “, escreveu a marca no Instagram.

Segundo a People, será uma programação exclusivamente feminina com mais nomes a serem anunciados, Cher subirá ao palco em 15 de outubro, quando o Victoria’s Secret Fashion Show retornar pela primeira vez desde 2018.

Marcado para acontecer no Brooklyn, em Nova York, o desfile contará com alguns dos rostos mais conhecidos da marca na passarela, incluindo Gigi Hadid, Tyra Banks, Paloma Elsesser e muito mais.

“Lemos os comentários e ouvimos vocês. O Victoria’s Secret Fashion Show está DE VOLTA e refletirá quem somos hoje, além de tudo o que você conhece e ama — o glamour, a passarela, as asas, o entretenimento musical e muito mais! Fique ligado… só fica mais icônico a partir daqui” , a marca anunciou em maio no Instagram.

Vale lembrar que no ano passado, a Victoria’s Secret trouxe o desfile de volta em uma forma diferente ao sediar o The Tour. A marca realizou uma espécie de desfile com modelos como Adriana Lima, Hadid, Emily Ratajkowski e Hailey Bieber, e foi filmado em todo o mundo.

Em 2019, a Victoria’s Secret anunciou o cancelamento do desfile anual. A marca estava enfrentando críticas por sua falta de inclusão na passarela e muitos fãs esperavam que o anúncio deste ano sinalizasse que uma reformulação da marca estava em andamento.

Em uma declaração compartilhada com a People no início deste ano, um representante da marca Victoria’s Secret deu a entender que o desfile de 2024 seria mais inclusivo do que nos anos anteriores.

“O Victoria’s Secret Fashion Show de 2024 oferecerá exatamente o que nossos clientes têm pedido — glamour, passarela, moda, diversão, asas, entretenimento — tudo por meio de uma lente poderosa e moderna que reflete quem somos hoje” , compartilhou o representante. “ Estamos entusiasmados em compartilhar uma articulação liderada por mulheres desta propriedade icônica ainda este ano!”

Cher desiste da tutela do filho mais novo após duas tentativas

Cher desistiu de sua tentativa de obter a tutela sobre seu filho mais novo, Elijah Blue Allman , conforme confirmado por seus advogados. A decisão foi tomada após um acordo privado entre os membros da família, que optaram por encerrar a disputa judicial iniciada no início deste ano.

A cantora solicitou a tutela em dezembro, alegando que Allman , que é fruto de seu casamento com o falecido Gregg Allman , estava “ substancialmente incapaz de administrar seus recursos financeiros ” devido a graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Cher expressou receios de que os fundos de um fundo criado pelo pai de Elijah, que faleceu em 2017 , poderiam ser desperdiçados em drogas, colocando a vida de Allman em perigo.

Cher fez dois pedidos de tutela temporária , ambos recusados em janeiro. Em abril, Allman apresentou uma objeção formal, afirmando que não só não precisava de tutela, como também considerava que sua mãe seria “inadequada para exercer o papel” .

A disputa legal foi encerrada quando a cantora e Allman concordaram em maio em suspender os procedimentos judiciais para tentar resolver a questão de maneira privada. Na última sexta-feira, 13 de setembro , advogados de Cher confirmaram em uma breve audiência no Tribunal Superior de Los Angeles que um acordo foi alcançado entre as partes.

