Laís Seguin Tudo o que se sabe sobre álbum remix de ‘Brat’ da Charli XCX

Charli XCX está prestes a lançar uma nova versão de seu aclamado álbum Brat , com um projeto de remixes que promete surpreender os fãs. A cantora anunciou nesta quinta-feira (12) que o disco de remixes, intitulado Brat and it’s completely different but also still brat , estará disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 11 de outubro.

O novo álbum trará versões inéditas das faixas do disco original, que se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Charli. Até o momento, a cantora já revelou colaborações de peso com artistas como Billie Eilish, Lorde, Robyn, Troye Sivan e Addison Rae , porém ainda não está confirmado se novas parcerias ou faixas inéditas farão parte deste projeto.

Brat , lançado em junho, é amplamente considerado o trabalho mais celebrado dos 13 anos de carreira de Charli XCX . O álbum chamou a atenção nas redes sociais com singles como 360 , Guess e Apple , que viralizaram e garantiram à cantora uma posição sólida entre os maiores nomes do pop.

Charli XCX se une a Troye Sivan em ‘Talk Talk’

Charli XCX acaba de compartilhar a inédita faixa Talk talk em parceria com Troye Sivan , que fará parte do novo projeto da artista, intitulado Brat and it’s completely different but also still brat — uma versão totalmente nova do seu aclamado álbum — previsto para chegar no dia 11 de outubro pela Warner Music , via Atlantic Records .

Charli XCX lançou, em junho deste ano, seu sexto álbum de estúdio, Brat, que se tornou o álbum mais comentado do ano, marcando a cultura pop com uma campanha de divulgação audaciosa em todo o mundo, além de sets de sua concorrida pop-up Partygirl .

Durante o lançamento, a internet e as redes sociais foram tomadas por vídeos virais e feats surpreendentes, como Billie Eilish, Lorde, Addison Rae, Robyn, Yung Lean, Julia Fox, Chloë Sevigny e Rachel Sennott .

O álbum foi nomeado ao Mercury Prize 2024 e a faixa Guess, com Billie Eilish , estreou no TOP 1 na UK Official Singles Charts em agosto, tornando Charli XCX a primeira artista britânica a alcançar o topo das paradas de singles este ano.

A cantora fará os maiores shows de sua carreira como headliner em arenas do Reino Unido , em novembro e dezembro. Ela se juntará ao cantor Troye Sivan para a aguardada turnê em dupla pelos Estados Unidos, Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat , que terá início ainda neste mês.